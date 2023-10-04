Водночас весною цього року ще 13 жінок заявили, що Депардьє вчиняв сексуальне насильство щодо них. Постраждалі працюють в кіноіндустрії та були на одному знімальному майданчику з Жераром. Так, одна з жінок сказала, що актор спробував засунути руку їй під сукню і намагався залізти в спідню білизну. Тепер Депардьє відреагував на звинувачення.
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Реакція Депардьє на звинувачення в насильстві
Артист написав лист, в якому запевнив, що весь негатив, який останнім часом адресується йому, "зачіпає" та "знищує".
Я більше не можу миритися з тим, що я чую, що я читаю про себе протягом місяців. Я думав, що мені байдуже, але ні. Це все мене зачіпає. Гірше те, що це знищує мене,
– зазначив актор.
Крім того, чоловік висловився про секс-скандал із молодою актрисою Шарлоттою Арнольд. Він зауважив, що з дівчиною він зустрівся на прохання її батьків, які хотіли, щоб актриса взяла участь в триб'ют-шоу, присвяченому французькій співачці Барбарі. Актор зазначив, що дівчина "піднялася до квартири з власної волі". Також, за його словами, "жодного примусу не було".
"Вона піднялася до моєї кімнати з власної волі. Сьогодні дівчина каже, що її там зґвалтували, та вона прийшла вдруге. Між нами ніколи не було жодного примусу. Вона хотіла співати зі мною пісні Барбари. Я відмовив їй, тож вона подала скаргу", – поділився Депардьє.
До того ж Жерар прокоментував звинувачення у неетичній поведінці на знімальному майданчику. Він погодився, що поводився неправильно та попросив вибачення у всіх, кого могло це образити. Водночас актор зауважив, що його сексуально непристойні дії нібито були жартівливими, щоби зняти напругу на роботі.
Секс – скандал з Жераром Депардьє: що відомо
- У 2018 році молода актриса подала заяву в поліцію, стверджуючи, що відомий актор Жерар Депардьє двічі напав на неї під час неофіційних репетицій у його квартирі в Парижі. Тоді актор рішуче заперечував ці звинувачення, і через відсутність вагомих доказів справу згодом закрили.
- У 2020 році актриса знову вирішила звернутися до правоохоронних органів з проханням переглянути справу. Так, у грудні з'явилися нові свідчення, які призвели до відновлення розслідування.
- Агент актора Арно Фрілле відреагував на скандал, категорично відкинувши звинувачення як безпідставні. Він вважав, що у такий спосіб актриса намагається використати репутацію Жерара Депардьє для особистої вигоди.
- Через деякий час актор і сам прокоментував обвинувачення, стверджуючи, що його ймовірна жертва не має жодних конкретних доказів. Крім того, актор звинуватив ЗМІ та соцмережі у підігріванні ситуації.