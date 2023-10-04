В то же время весной этого года еще 13 женщин заявили, что Депардье совершал сексуальное насилие в отношении к ним. Пострадавшие работают в киноиндустрии и находились на одной съемочной площадке с Жераром. Так, одна из женщин сказала, что актер попытался засунуть руку ей под платье и пытался залезть в нижнее белье. Теперь Депардье отреагировал на обвинения.

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Реакция Депардье на обвинения в насилии

Артист написал письмо, в котором сказал, что весь негатив, который в последнее время адресуется ему, "затрагивает" и "уничтожает".

Я больше не могу мириться с тем, что я слышу, что читаю о себе в течение месяцев. Я думал, что мне все равно, но нет. Это все меня затрагивает. Хуже то, что это уничтожает меня,

– отметил актер.

Кроме того, мужчина высказался о секс-скандале с молодой актрисой Шарлоттой Арнольд. Он отметил, что с девушкой он встретился по просьбе ее родителей, которые хотели, чтобы актриса приняла участие в трибьют-шоу, посвященном французской певице Барбаре. Актер отметил, что девушка "поднялась в квартиру по собственной воле". Также, по его словам, "никакого принуждения не было".

"Она поднялась в мою комнату по собственной воле. Сегодня девушка говорит, что ее там изнасиловали, но она пришла во второй раз. Между нами никогда не было никакого принуждения. Она хотела петь со мной песни Барбары. Я отказал ей, поэтому она подала жалобу", – поделился Депардье.

К тому же, Жерар прокомментировал обвинения в неэтическом поведении на съемочной площадке. Он согласился, что вел себя неправильно и попросил прощения у всех, кого могло это обидеть. В то же время актер отметил, что его сексуально непристойные действия якобы были шутливыми, чтобы снять напряжение на работе.

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