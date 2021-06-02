За його словами, він завжди хоче якось покепкувати з коханої, в той час як вона не особливо любить "приколи". Вдома вдається хіба що полоскотати дружину Наталію. Про це він розповів за лаштунками Improv Live Show.

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"Я постійно її лоскочу. Це їй не подобається. Постійно її кусаю. Але вдома особливо не жартуємо. Вона в мене не приколістка. Не можу сказати, що ми мочимо якісь круті розіграші один одного. Хіба можу якось просто покривлятися, щоб її розсмішити, але спеціально не підколюю і не розігрую", – зізнався хореограф.

Інколи колеги та фанати також жартують з Кота. І є репліки, які можуть його зачепити.

"Мене можуть образити жарти на тему сім’ї – дружини, батьків. А так я спокійно ставлюся до цього. Не думаю, що були приколи, якими я міг когось образити. Принаймні, я не знаю про це. Можливо, когось вони зачепили, але мені ніхто не казав", – додав танцівник Женя.

Що відомо стосунки Жені та Наталії?