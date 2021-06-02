По его словам, он всегда хочет как-то пошутить над любимой, в то время как она не особо любит "приколы". Дома удается разве что пощекотать жену Наталью. Об этом он рассказал за кулисами Improv Live Show.

Интересно Танцовщик Евгений Кот рассказал, ревнует ли жена его к партнерше в "Танцах со звездами"

"Я постоянно ее щекочу. Это ей не нравится. Постоянно ее кусаю. Но дома особо не шутим. Она у меня не приколистка. Не могу сказать, что мы мочим какие-то крутые розыгрыши друг друга. Разве могу как-то просто покривляться, чтобы ее рассмешить, но специально не подкалываю и не разыгрываю", – признался хореограф.

Иногда коллеги и фанаты также шутят над Котом. И есть реплики, которые могут его задеть.

"Меня могут обидеть шутки на тему семьи – жены, родителей. А так я спокойно отношусь к этому. Не думаю, что были приколы, которыми я мог кого-то обидеть. По крайней мере, я не знаю об этом. Возможно, кого-то они задели, но мне никто не говорил", – добавил танцовщик Женя.

Что известно об отношениях Жени и Натальи?