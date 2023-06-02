Женя Кот з "Танців" назвав суму, яку з дружиною витрачає на місяць: "Багато грошей на їжу"
Джерело:Слава Дьомін
Переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот дав відверте інтерв'ю з дружиною Наталією Татаринцевою. Зіркова пара розповіла, що на місяць витрачає близько тисячі доларів. Куди й на що йдуть ці гроші, дізнавайтеся далі.
Женя Кот з "Танців з зірками" та його дружина Наталія Татаринцева, яка вела проєкт "Танці", зізналися, що не рахують свої місячні витрати, однак припускають, що "вписуються" у 36 тисяч гривень.
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На що Женя Кот витрачає тисячу доларів у місяць
Багато грошей подружжя витрачає на їжу, зокрема на рибу, морепродукти. Однак гімнастка не підтримує міф про те, що здорове харчування багато коштує. У їхньому домі, наприклад, взагалі немає солодкого, однак завжди є фрукти, ягоди, овочі, м'ясо, яйця, масло, сир.
Фінансово неграмотні котики перед тобою. Ми багато грошей витрачаємо на їжу. Вибірково ставимося до цього. Любимо морепродукти, рибу, якісні продукти. Ми відмовляємося від певних груп продуктів і купуємо те, що буде якісне для нашого тіла. Ми багато чого не їмо. Ми солодкого не їмо,
– поділилися Женя Кот і Наталія Татаринцева.
Зіркова пара мешкає у приватному будинку під Києвом, тож він обходиться досить дешево.
"У будинку в нас усе дуже економно. У середньому виходить 300 гривень на місяць – це електроенергія, газ десь 1200 гривень, трошки води, каналізація у нас своя", – прокоментував Женя Кот як господар будинку.
Повне інтерв'ю Жені Кота та Наталії Татаринцевої: дивіться відео онлайн (про витрати на місяць – на 51:39)
- До речі, співачка MamaRika розповідала, що вони з Сергієм Середою витрачають шалені гроші на продукти. Вони не ходять по ресторанам й економні у плані розваг, але люблять смачно поїсти. У магазині сім'я залишає по 20-30 гривень на місяць.