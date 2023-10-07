Лідер гурту O.Torvald Женя Галич зізнався, що часто відчуває агресію, коли спілкується з цивільними чоловіками. Він розповів про конкретні "червоні прапорці", які найбільше його зачіпають.

До слова Гітарист OTorvald отримав поранення на фронті: гурт провів аукціон, який довів глядачів до сліз

Що Галича дратує в цивільних

Захисник і музикант поділився, що його тригерить чути від чоловіків відмазки щодо того, чому вони не на фронті.

Деякі цивільні, які мене зустрічають, чомусь вважають за потрібне сказати: "Я б теж пішов служити, але зараз треба вирішувати справи..." Або пише людина: "Слухай, друже, мені тут повістка прийшла. Що порадиш, брати її в руки, розписуватися, чи ні? Напевно, треба йти служити, але може не зараз. Мені по***, збирався ти, чи ні,

– розповів Женя Галич.

Також військового дратує те, що багато хто дивиться на нього з жалістю, начебто він не зміг втекти від повістки.

"Буває, що зустрічаєш людей, з якими давно не бачився, і вони тобі поблажливо кажуть: "Ну що ти, служиш?". У мене агресія прокидається дуже часто".

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн

Дещо дратує Галича й у військових

Женя Галич також додав, що й поведінка військових, буває, дратує його. Наприклад, коли бійці міряються своїми досягненнями. Він також не розуміє, для чого публічні люди одягають військову форму на виступи.

"Цікава історія, коли мої колеги починають виступати у військовій формі на сцені. Навіщо? Я бачу, як в інших країнах люди виступають на благодійних концертах, і виходять на сцену в Амстердамі у формі. Думаєш: "Будь ласка, не ганьбися". Це максимальний крінж", – вважає музикант.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич розкритикував гурт "Антитіла" через пісню "Фортеця Бахмут". На його думку, колектив спекулює на темі війни. Він таку творчість не сприймає позитивно.