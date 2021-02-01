Жіночна та спокуслива: якими знімками вражає мережу іменинниця Жасмін Тукс 18+
"Ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс 1 лютого відзначає своє 30-річчя. Які фотографії публікує натхненниця мільйонів та справжній еталон краси і здоров'я – дивіться у нашій добірці.
Джерело: 24 канал
До слова Спокуслива Жасмін Тукс оголила груди для фотосесії 18+
Модельна кар'єра Жасмін Тукс
Свою модельну кар'єру дівчина розпочала у 15 років. Завдяки впізнаваності її матері як стилісту вона різко завоювала любов різних модельєрів та власників глянців. Свій перший дорослий контракт Жасмін підписала у дев'ятнадцятирічному віці, коли презентувала речі компанії Gap на їхньому показі. Вже наступного року модель дебютувала в 2011 році на показі DKNY – будинку моди в Нью-Йорку, а також вперше прикрасила обкладинку італійського журналу Vogue.
Її результати роботи можна було побачити на показах брендів Anthony Vaccarello, Balmain, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Versace, Yves Saint Laurent та багатьох інших. Втім, свою найбільшу славу Тукс отримала завдяки роботі на показах білизняного бренду Victoria's Secret у 2012-2017 роках в ролі запрошеної моделі, а з 2015-го року – як "ангел" VS. У 2016 році вона удостоїлася представляти найдорожче на той час бюстьє марки під назвою Fantasy Bra на щорічному шоу Victoria's Secret у Франції.
Найсексуальніші фото з інстаграму
Showbiz 24 пропонує вам переглянути найкращі фотографії іменинниці Жасмін Тукс, якими вона впевнено підкорює серця шанувальників.
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
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