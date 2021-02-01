"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс 1 февраля отмечает свое 30-летие. Какие фотографии публикует вдохновительница миллионов и настоящий эталон красоты и здоровья – смотрите в нашей подборке.

Источник: 24 канал

К слову Соблазнительная Жасмин Тукс обнажила грудь для фотосессии 18+

Модельная карьера Жасмин Тукс

Свою модельную карьеру девушка начала в 15 лет. Благодаря узнаваемости ее матери как стилиста она резко завоевала любовь разных модельеров и владельцев глянцев. Свой первый взрослый контракт Жасмин подписала в девятнадцатилетнем возрасте, когда презентовала вещи компании Gap на их показе. Уже в следующем году модель дебютировала в 2011 году на показе DKNY – дом моды в Нью-Йорке, а также впервые украсила обложку итальянского журнала Vogue.

Ее результаты работы можно было увидеть на показах брендов Anthony Vaccarello, Balmain, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Versace, Yves Saint Laurent и многих других. Впрочем, свою наибольшую славу Тукс получила благодаря работе на показах бельевого бренда Victoria's Secret в 2012-2017 годах в роли приглашенной модели, а с 2015-го года – как "ангел" VS. В 2016 году она удостоилась представлять самое дорогое на то время бюстье марки под названием Fantasy Bra на ежегодном шоу Victoria's Secret во Франции.

Самые сексуальные фото из инстаграма

Showbiz 24 предлагает вам просмотреть лучшие фотографии именинницы Жасмин Тукс, которыми она уверенно покоряет сердца поклонников.



Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



​Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели