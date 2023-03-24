Вважала, що мама – герой, – снайперка Емеральд про доньку та її реакцію на поповнення в сім'ї

Снайперка Євгенія Емеральд виховує 10-річну доньку Жасмін, яка лиш влітку минулого року повернулась до Києві. "Жанна д'Арк" розповіла, як дівчинка відреагувала на новини про поповнення і чи ладнає вона з новим коханим мами.

Українська військова й снайперка Євгенія Емеральд рідко розповідає про донечку Жасмін. Вона зізналась 24 Каналу, що на початку повномасштабного вторгнення відправила дівчинку на захід, а потім до Польщі.

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Євгенія Емеральд пояснила, куди відправила доньку

"Жанна д'Арк" не розповідала доньці, що пішла на фронт добровольцем. Жасмін повернулась до України лише влітку, а до цього до кінця не знала, що таке війна.

Тоді (влітку) дізналася, але в неї не було прямого розуміння, що таке війна, оскільки вона не застала її, не чула тих всіх вибухів. Тому вона просто вважала, що мама – герой, робить щось добре, але не було розуміння, що мама може в будь-який момент померти, – зізналась Євгенія.

Як дівчинка ладнає з Євгеном та як реагувала на поповнення

Євгенія Емеральд розповіла, що донька добре ладнає з її чоловіком Євгеном. Вона часто звертається до нього з проханнями та листується.

Мені здається, що Жасмін його любить більше, ніж мене. І вона з ним спілкується більше, ніж зі мною. У них там якісь свої справи, переписування. Якщо їй щось треба, то одразу до Жені звертається, бо знає, що мама може сказати "ні", а Женя завжди скаже "так". Жінки, вони все з дитинства відчувають, – з гумором поділилась снайперка.

, Євгенія познайомилася з чоловіком дистанційно, адже на той час вони служили в різних підрозділах та різних містах. Вони одружилися у прифронтовій зоні.

10-річна Жасмін з радістю відреагувала на новину про поповнення в родині. "Рік тому на свій день народження вона загадала бажання, щоб її мама вийшла заміж і завагітніла, уявляєте? Вона цього хотіла більше, ніж я (сміється – 24 Канал). Вона чекала цього. Каже, що буде помагати".