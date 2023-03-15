Синельников заступився за Жанну Бадоєву, яка мовчить про війну: "Так склалися обставини"

Продюсер шоу "Орла та Решки" Євген Синельников заступився за свою колишню колегу та ведучу Жанну Бадоєву, яка родом з України, але досі мовчить про війну. Він заявив, що в неї на це є причини.

Про це Синельников сказав в інтервʼю "Зірковому". Хоча зазначимо, що Жанна Бадоєва продовжує співпрацювати з росіянами.

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Водночас продюсер заявляє, нібито ведуча "думками і серцем тут".

Я вважаю, що, можливо, так склалися обставини, що вона не може закінчити той контракт. Або не може щось говорити,

– сказав Євген Синельников.

Проте він не намагався поговорити з ведучою, щоб зʼясувати для себе її позицію. "Я зрозумів, що не варто витрачати на це свою енергію. Це їхнє життя, вони зробили свій вибір. Успіхів", – резюмував продюсер.

Додамо, що вперше публічно на позицію Жанни Бадоєвої звернула увагу журналістка Аліна Доротюк. Вона понад три місяці слідкувала за Бадоєвою, однак помітила тільки схожість з позицією одеситки Регіни Тодоренко.

Головне про Жанну Бадоєву

З 2015 року українська ведуча та акторка працювала на Росії – на федеральних каналах "Первый канал" і "Пятница!".

Крім того, вже три роки Жанна Бадоєва знімає тревел-шоу "Жизнь других", яке виходить в ефірі того самого пропагандистського каналу.

У березні 2019 року стало відомо, що телезірка відмовилася від українського громадянства. Це тому, що сім років тому вийшла заміж за бізнесмена зі Львова Василя Мельничина й переїхала з ним до Італії, а в Україні її нібито забули. Зараз Бадоєва італійка.

До слова, її колишній чоловік Алан Бадоєв до початку повномасштабного вторгнення розмовляв російською, співпрацював з артистами з Росії. Однак, прокинувшись від вибухів 24 лютого, змінив свою позицію та зізнався, що шкодує про все це.