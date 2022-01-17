Жалюгідне видовище, – Анастасія Приходько про те, як проходила кастинг до "ВІА Гри"

Українська співачка Анастасія Приходько могла стати учасницею гурту "ВІА Гра". Але зірка не змогла пройти кастинг.

Відома артистка Анастасія Приходько у новому інтерв'ю розповіла про початок своєї кар'єри. Дівчина ще в юному віці хотіла потрапити на сцену, а тому спробувала пройти кастинг, щоб потрапити до гурту "ВІА Гра".

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Як Приходько проходила кастинг до "ВІА Гри"

Співачці не вдалося підкорити Костянтин Меладзе, який був продюсером гурту.

Ми танцювали, співали. Я була на підборах, хоча я не знала, як це – цицьками трусити. Танці це не мій коник зовсім. Це таке було, дуже жалюгідне видовище. Але я намагалася бути якось там сексуальною,

– поділилась зірка.

Зазначимо, раніше Анастасія Приходько показувала відео, як проходила кастинг до колективу у 16 років. Перед камерою вона почувалась сором'язливо, але приголомшила вокальними даними.

Про Євробачення-2009

Анастасія Приходько згодом перемогла у російській "Фабриці зірок-7". Того самого року вона хотіла представляти Україну на Євробаченні, але її дискваліфікували: "Мені дуже боляче було, що мене дискваліфікували з нацвідбору. Були певні домовленості тоді Першого національного з певною співачкою".

Але тоді співачка вирішила представити з тою самою піснею Росію. Після цього Анастасії не були раді в Україні.

"В Україні мене сприймали як людину, яка зрадила країну. А в Росії – якого біса вона представляє нашу державу, будучи українкою та ще й з українською піснею. І з цим всім впоратися… Моя умова була – я зроблю все, що завгодно, але я хочу співати українською мовою. Для мене це принципово", – поділилася Приходько.

На Євробаченні знаменитість посіла 11 місце, що її не втішило. До того вона так і не отримала пісні від продюсера Меладзе, який обіцяв їй написати композицію.

Бо за контрактом у сім років продюсер має написати співачці пісню. А тут нема, нема. Він сказав: "Я не розумію яка потрібна пісня під її голос",

– пригадала Приходько.



Анастасія Приходько / Фото з інстаграму зірки