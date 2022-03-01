Жахи війни та мрії про мирне майбутнє: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили нове відео на пісню "Вільні люди"

6 день триває повномасштабна війна Росії проти України. Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зібрав найгірші кадри з війни та показав квітучу Україну довоєнного часу в новому відео на пісню "Вільні люди".

Російські окупанти цинічно обстрілюють цивільні об'єкти, гинуть сотні військових і мирних мешканців. Музиканти міняють інструменти та зброю та йдуть захищати Україну. У ці дні український народ, як ніколи раніше, єдиний.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили відео на пісню "Вільні люди"

Українці 6 днів живуть у страху війни. Російські окупанти переходять всі межі людяності, нещадно вбиваючи мирних мешканців, українську культуру. Популярний український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в одному відео зібрали жахливі моменти з війни, яка розпочалася вночі 24 лютого.

Ми жили в мирній державі, а прокинулися від вибухів. Вони казали, що не вдарятимуть по цивільних об'єктах, а тепер розстрілюють цивільних, дітей, бомблять українські міста та села. Все це можна побачити у відео "Вільні люди".

Український народ боротиметься до перемоги, все відбудує, все буде ще краще, ніж колись. Але це не поверне життя тих, хто загинув у цій безглуздій боротьбі. Кров мирних українських громадян, військових на руках в росіян, які бояться боротися з диктатором. Зовсім скоро у нас буде мирне майбутнє, як наприкінці відео "Вільні люди", а в росіян вже є сором на весь світ.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": дивіться відео онлайн

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