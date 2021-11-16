Жадібно насолодитись пригодами, – Джамала провела останній день в Італії
Джерело:інстаграм Джамали
Українська співачка Джамала розповіла, що її коротка відпустка в Італії добігла кінця. Зірка з чоловіком вирішила, що не буде витрачати час на сон чи їжу, а натомість проведе день, спостерігаючи за краєвидами.
Популярна українська співачка Джамала разом з чоловіком відправилась в Італію лише на 4 дні, і тепер їхній відпочинок в Неаполі добіг кінця. В інстаграмі зірка показала, як провела останній день у країні.
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Останній день Джамали в Італії
Виконавиця вирішила по-особливому "попрощатися" з Італією й вдосталь наповнитися новими емоціями.
Виспатись? Посмакувати смачною їжею? Вхопити теплого сонця на терасі на останок? Ні. Ми обрали інший шлях – жадібно насолодитись пригодами та неймовірними видами Італії,
– поділилась Джамала.
Після годинної поїздки на яхті знаменитість прибула на острів Іскія, який їй запам'ятався та надихнув. На острові Джамала постала в повсякденному, але стильному образі. Вона одягнула чорні джинси, білий топ та бежеву сорочку з принтом. Артистка розпустила волосся й зробила легкий макіяж.
Останній день Джамали в Італії / Фото з інстаграму зірки
Як Джамала проводила час в Італії
- Поїздка подружжя була доволі імпровізованою, адже Джамала й Бекір обрали місце, "тицьнувши пальцем" на перший переліт, який побачили. Вони прибули до Неаполя ввечері, але встигли прогулятися центром та скуштувати піци.
- Вже наступного дня виконавиця відвідала королівський палац, королівський замок, виставку Фріди Кало. Вона гуляла містом у карамельному вбранні, купувала різноманітні речі й пробувала місцеву їжу.
- На третій день відпочинку Джамала з чоловіком планували піднятися на Везувій, але вирішили прогулятися давньоримським містом Помпеї. Для цього зірка обрала сміливий образ.
Текст публікації Джамали
День вильоту додому. Коли розумієш, що 4 дні не можуть тривати вічність. І час повертатись.
Виспатись? Посмакувати смачною їжею? Вхопити теплого сонця на терасі на останок? Ні. Ми обрали інший шлях – жадібно насолодитись пригодами та неймовірними видами Італії.
Година морем… і ми на острові Іскія. Ще 1 замок в скарбничці спогадів, декілька незабутніх картинок в оперативній пам‘яті та безліч натхнення на майбутні плани.