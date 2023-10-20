Жадан і Соловій зняли новий кліп у львівському храмі: парафія церкви вимагає видалити ролик

"Жадан і Собаки" та Христина Соловій сьогодні презентували спільну пісню й кліп, частину якого знімали у церкві у Львові. Тепер отці просять виконавців видалити відеороботу.

Деякі кадри з кліпу "Серце" гурту Сергія Жадана та Христини Соловій зняті у храмі святого Андрія Первозванного Української греко-католицької церкви. Через деякий час після релізу парафія церкви отців Василіян звернулась до музикантів.

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Церква просить видалити кліп Жадана й Соловій

Отці просять Сергія Жадана й Христину Соловій видалити відеороботу з мережі. За словами парафії, у ньому присутні "антихристиянські цінності". Ймовірно, все через сцену з поцілунком дівчат у ролику.

Дорогі у Христі брати й сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо,

– написали на офіційній сторінці.

Парафія звернулась до музикантів, але наразі вони ніяк не реагують.

"Жадан і Собаки", Христина Соловій – "Серце": дивіться відео онлайн

Пізніше отець Юстин Бойко (у миру – Юрій) записав відеозвернення до музикантів. Він підтвердив, що парафія просить про видалення кліпу через "підтримку ЛГБТ-ідеології".

"Це натяк на те, що любов є різносторонньою. Це пряма, але символічна підтримка ЛГБТ-ідеології, гендерної ідеології. Тобто показано любов, в лапках, двох дівчат. І ту любов, яка є лесбійською. І на цьому фоні показана любов між чоловіком і жінкою, яка проростає у цьому світі, який є недосконалим, і яку уособлюють Жадан та Соловій", – сказав релігійний діяч.

Що відомо про цю співпрацю

Сергій Жадан та Христина Соловій, яких підозрюють у романі, вже давно натякали на співпрацю та виконували спільний трек на концертах. Сьогодні нарешті відбувся довгоочікуваний реліз композиції "Серце".

Як розповіли артисти, пісня розповідає історію кохання двох людей, що сповнена сміливості й відданості. "Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі", – ділилися музиканти.