Згадав СРСР і союзні республіки: директор Ротару вигадав відмазку, чому вона мовчить про війну

Поки весь шоу-біз волає про війну в Україні, від народної Софії Ротару – лише кілька слів. Майже місяць вона мовчить про напад Росії, яка годує її останні роки. Тож концертний директор співачки вигадав відмазку замість неї – та нібито "завжди була аполітична".

Лише в серпні, на 30-річчя Незалежності, 74-річна Софія Ротару отримувала з рук Зеленського почесну нагороду "Національна легенда", а сьогодні – не засуджує Росію за цинічну війну в Україні. У її концертного директора є на це своє пояснення.

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Чому Софія Ротару мовчить про війну в Україні

Софія Михайлівна завжди була аполітичною, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона – народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік,

– ошелешив Сергій Лавров.

Ба більше, він припустив, що Софія Ротару мовчить про війну, бо побоюється за гастролі в Росії. Він пригадав, як її син Руслан зірвав концертний тур фото, на якому вона з синьо-жовтим прапором.

"Вона отримала величезний урок після того, як син підставив її з українським прапором. 2014 року, вже після приєднання Криму, у Ротару був запланований великий гастрольний тур Росією. І її син опублікував у соцмережах фотографію матері з синьо-жовтим прапором, підписавши "Слава Україні!" Вибухнув грандіозний скандал, всі кричали, що Ротару зрадила нашу країну, і гастролі довелося скасувати", – пригадав Лавров.

Як Софія Ротару коментувала війну в Україні

сам Сергій Лавров зізнався, що давно не спілкувався з Ротару. Він нібито, тому не в курсі того, що з нею зараз.

Майже місяць тому, 28 лютого, співачка стверджувала, що війна застала її в Києві. Вона запевняла, що молиться за наших захисників, а її руки трусяться через жорстокі бої по всій країні. Гастролерка навіть написала про російські ракети, які бомблять житлові квартали, але не закликала Путіна зупинити війну.

Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки,

– писала артистка в інстаграмі.

Де зараз Софія Ротару – невідомо. Однак 7 березня на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський, затримали її родичів – сина Руслана та онука Анатолія. Чоловіки намагалися незаконно втекти з України на човні.