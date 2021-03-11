До біса Греммі: Зейн Малік звинуватив музичну премію у корупції

Відомий американський співак Зейн Малік висловив своє невдоволення у бік музичної премії Греммі, церемонія вручення якої відбудеться 14 березня. Що стало причиною обурення співака – читайте на Showbiz 24.

Колишній учасник гурту One Direction, Зейн Малік, обурився, що не отримав жодної номінації на премію Греммі, яку проведуть у Стейплс-центрі, Лос-Анджелес.

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У своєму Твітері Зейн звернувся до організаторів події й написав:

До біса Греммі і кожного, хто до цього причетний. Доки ти не матимеш зв'язків і не надсилатимеш подарунків – доти й не будеш розглянутий на номінацію. У наступному році я обов'язково надішлю вам корзину солодощів.

За всю сольну кар'єру, яку молодий татусь Зейн Малік почав після розпаду One Direction, він жодного разу не отримував заповітних статуеток й навіть не був номінований. До слова, Малік не перший артист, хто не вірить у правдивість Греммі. До нього, обвинувачування у сторону премії висловлювали й інші зірки Голлівуду.