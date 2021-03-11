К черту Грэмми: Зейн Малик обвинил музыкальную премию в коррупции
Известный американский певец Зейн Малик выразил свое недовольство в сторону музыкальной премии Грэмми, церемония вручения которой состоится 14 марта. Что стало причиной возмущения певца – читайте на Showbiz 24.
Источник:твитер Зейна Малика
Бывший участник группы One Direction, Зейн Малик, возмутился, что не получил ни одной номинации на премию Грэмми, которую проведут в Стейплс-Центре, Лос-Анджелес.
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В своем Твиттере Зейн обратился к организаторам события и написал:
К черту Грэмми и каждого, кто к этому причастен. Пока ты не будешь иметь связей и не будешь присылать подарков – до тех пор и не будешь рассмотрен на номинацию. В следующем году я обязательно пришлю вам корзину сладостей.
За всю сольную карьеру, которую молодой папочка Зейн Малик начал после распада One Direction, он ни разу не получал заветных статуэток и даже не был номинирован. К слову, Малик непервый артист, кто не верит в правдивость Грэмми. До него, обвинения в сторону премии высказывали и другие звезды Голливуда.
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