Известный американский певец Зейн Малик выразил свое недовольство в сторону музыкальной премии Грэмми, церемония вручения которой состоится 14 марта. Что стало причиной возмущения певца – читайте на Showbiz 24.

Бывший участник группы One Direction, Зейн Малик, возмутился, что не получил ни одной номинации на премию Грэмми, которую проведут в Стейплс-Центре, Лос-Анджелес.

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В своем Твиттере Зейн обратился к организаторам события и написал:

К черту Грэмми и каждого, кто к этому причастен. Пока ты не будешь иметь связей и не будешь присылать подарков – до тех пор и не будешь рассмотрен на номинацию. В следующем году я обязательно пришлю вам корзину сладостей.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

За всю сольную карьеру, которую молодой папочка Зейн Малик начал после распада One Direction, он ни разу не получал заветных статуэток и даже не был номинирован. К слову, Малик непервый артист, кто не верит в правдивость Грэмми. До него, обвинения в сторону премии высказывали и другие звезды Голливуда.