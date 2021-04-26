Зендея була єдиною, хто носив маску на Оскарі-2021

Щодня ми чуємо заклики дотримуватись карантинних правил задля збереження свого і чужих життів. Такі суворі обмеження стосуються не лише звичайних людей, а й зірок. Й це довела молода акторка Зендея, яка стала чи не єдиною людиною, котра носила маску на кінопремії Оскар.

24-річна актриса Зендея стала одною з ведучих премії Оскар-2021. Відвідуючи захід, дівчина дотрималась усіх карантинних засторог й одягла жовту маску, яка відповідала її сукні. Акторка показала: якою б важливою не була подія, на якій вона з'являтиметься, її безпека все рівно буде дорожчою.

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Попередньо, гості були ознайомлені з правилами носіння маски під час заходу. Перша ведуча Оскару, Регіна Кінг повідомила усім присутнім, що коли їх буде знімати камера, то вони матимуть можливість зняти маску, однак коли зйомка зупиниться – вони повинні її одягнути. Проте мало хто дослухався до цієї інформації.



Зендея була єдиною, хто носив маску на Оскарі / Фото Just Jared

Зендея носила маску у всіх місцях, де були скупчення людей – й на червоній доріжці, й під час самого проведення Оскару. Дівчина знімала її лиш тоді, коли фотографувалась.

Реакція мережі

Фанати одразу відреагували на такий вчинок акторки й підтримали її.