24-річна актриса Зендея стала одною з ведучих премії Оскар-2021. Відвідуючи захід, дівчина дотрималась усіх карантинних засторог й одягла жовту маску, яка відповідала її сукні. Акторка показала: якою б важливою не була подія, на якій вона з'являтиметься, її безпека все рівно буде дорожчою.
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Попередньо, гості були ознайомлені з правилами носіння маски під час заходу. Перша ведуча Оскару, Регіна Кінг повідомила усім присутнім, що коли їх буде знімати камера, то вони матимуть можливість зняти маску, однак коли зйомка зупиниться – вони повинні її одягнути. Проте мало хто дослухався до цієї інформації.
Зендея була єдиною, хто носив маску на Оскарі / Фото Just Jared
Зендея носила маску у всіх місцях, де були скупчення людей – й на червоній доріжці, й під час самого проведення Оскару. Дівчина знімала її лиш тоді, коли фотографувалась.
Реакція мережі
Фанати одразу відреагували на такий вчинок акторки й підтримали її.
- "Зендея вдягнула маску навіть, коли їм сказали, що це можна не робити".
- "Шаную, що Зендея вдягла маску".
- "Зендея єдина, хто носить маску тут. Я її люблю".
- "Я сподіваюсь, що всі інші просто забули маски вдома".