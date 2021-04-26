24-летняя актриса Зендея стала одной из ведущих премии Оскар-2021. Посещая мероприятие, девушка придерживалась всех карантинных предостережений и надела желтую маску, которая соответствовала ее платью. Актриса показала: каким бы важным ни было событие, на котором она будет появляться, ее безопасность все равно будет дороже.

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Предварительно, гости были ознакомлены с правилами ношения маски во время мероприятия. Первая ведущая Оскара, Регина Кинг сообщила всем присутствующим, что когда их будет снимать камера, то они будут иметь возможность снять маску, однако когда съемка остановится – они должны ее одеть. Однако мало кто прислушивался к этой информации.



Зендея была единственной, кто носил маску на Оскаре / Фото Just Jared

Зендея носила маску во всех местах, где были скопления людей – и на красной дорожке, и во время самого проведения Оскара. Девушка снимала ее только тогда, когда фотографировалась.

Фанаты сразу отреагировали на такой поступок актрисы и поддержали ее: