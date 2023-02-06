Тіна Кароль зі сльозами відреагувала на землетрус у Туреччині: моторошні відео

Вранці 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус. Будівлі там обвалювалися за лічені секунди. Українська співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на стихійне лихо, яке охопило країну.

Після ранкового землетрусу магнітудою 7,8, який забрав сотні життів у Туреччині та Сирії, поштовхи відчула навіть Анкара. Тіна Кароль висловила свої співчуття.

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Тіна Кароль відреагувала на землетрус у Туреччині

Артистка показала, як у Туреччині за секунду "складаються" житлові будинки, і написала, що не може дивитися на ці кадри без сліз.

Туреччина. О, і інші країни, Боже мій. Яке болюче це відчуття. Це реальність. Повна сліз, Боже,

– емоційно прокоментувала Тіна Кароль.

Нагадаємо, Туреччина займає особливе місце в серці Тіни Кароль. У січні 2021 року вона зустріла день народження на зйомках 11 сезону "Голосу країни", а після цього полетіла святкувати в Туреччину. Співачка фотографувалася на тлі популярних амулетів око Фатіми та відпускала кульки в мальовничій локації.

Коротко про землетрус у Туреччині