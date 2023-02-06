После утреннего землетрясения магнитудой 7,8, которое забрало сотни жизней в Турции и Сирии, толчки почувствовала даже Анкара. Тина Кароль выразила свои соболезнования.

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Тина Кароль отреагировала на землетрясение в Турции

Артистка показала, как в Турции в секунду "складываются" жилые дома, и написала, что не может смотреть на эти кадры без слез.

Турция. О, и другие страны, Боже мой. Какое болезненное это чувство. Это реальность. Полная слез, Боже,

– эмоционально прокомментировала Тина Кароль.

Напомним, Турция занимает особое место в сердце Тины Кароль. В январе 2021 года она встретила день рождения на съемках 11 сезона "Голоса страны", а после этого улетела праздновать в Турцию. Певица фотографировалась на фоне популярных турецких амулетов глаз Фатимы и отпускала шарики в живописной локации.

Кратко о землетрясении в Турции