После утреннего землетрясения магнитудой 7,8, которое забрало сотни жизней в Турции и Сирии, толчки почувствовала даже Анкара. Тина Кароль выразила свои соболезнования.
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Тина Кароль отреагировала на землетрясение в Турции
Артистка показала, как в Турции в секунду "складываются" жилые дома, и написала, что не может смотреть на эти кадры без слез.
Турция. О, и другие страны, Боже мой. Какое болезненное это чувство. Это реальность. Полная слез, Боже,
– эмоционально прокомментировала Тина Кароль.
Напомним, Турция занимает особое место в сердце Тины Кароль. В январе 2021 года она встретила день рождения на съемках 11 сезона "Голоса страны", а после этого улетела праздновать в Турцию. Певица фотографировалась на фоне популярных турецких амулетов глаз Фатимы и отпускала шарики в живописной локации.
Кратко о землетрясении в Турции
- Рано утром 6 февраля 2023 года на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Серьезные толчки также ощутили в Сирии. Кроме того, трясло в Ливане, Греции, Израиле и на Кипре.
- Эпицентр землетрясения находился возле турецкого города Газиантеп, близ сирийской границы, он в руинах. Число жертв стремительно растет, пока известно по меньшей мере о 1300 погибших в обеих странах, люди до сих пор под завалами.
- В Турции объявлен высокий уровень тревоги, предусматривающий международную помощь. На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии", – сказал он Реджепу Эрдогану и выразил соболезнования семьям погибших во время землетрясения.