Було б доречно, – у Мінкульті відповіли, чому Зеленському не дозволили виступили на Євробаченні

Володимир Зеленський, який часто розповідає про війну на різних культурних подіях, не зміг виступити на Євробаченні-2023. Українська сторона просила організаторів про онлайн-промову президента України, але там відмовили.

Щодо виступу Зеленського на Євробаченні зверталося Міністерство культури України. Про це під час телемарафону розповів очільник відомства Олександр Ткаченко, передає 24 Канал.

До теми Не виспані, але живі, – зірки дякують ППО та емоційно реагують на нічну ракетну атаку на Київ

Чому Зеленський не виступив на Євробаченні

На думку міністра культури, з цим стався якийсь конфуз. Ткаченко пояснив, що не Президентський офіс, а він особисто звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до конкурсу з цієї пропозицією.

Мені відправили офіційного листа, що це неможливо з політичних причин… Але тут політики жодної немає, адже конкурс проводився не країною переможцем і вітання президента під час війни було б доречним. Але сталося так, як сталося,

– прокоментував він.

За словами міністра, найцікавіше було наприкінці – коли він зіткнувся з представниками EBU напередодні конкурсу, вони сказали йому таке: "Sorry, human error". "Що це означає – ніхто не знає. Очевидно, що висновки на майбутнє вони собі зробили", – додав він.

Олександр Ткаченко також зазначив, що перед Євробаченням було інтерв'ю перзидента для BBC, яке показало 56 публічних каналів по всій Європі.

Що про виступ Зеленського казали в ОПУ:

Раніше Сергій Никифоров заявив, що Офіс Президента не звертався до організаторів Євробачення. Так відреагували на заяву The Times, що організатори Євробачення відмовили Володимиру Зеленському у виступі.

Європейська мовна спілка заявила, що запит щодо виступу українського лідера надійшов з боку українського уряду. Проте вони відмовили у виступі Зеленського через начебто "неполітичний характер заходу".

Ріші Сунак – прем'єр-міністр Великої Британії висловив розчарування, що український лідер не виголосив промову. Сунак наголосив, що "свободи, за які бореться президент Зеленський і український народ, не є політичними, вони є фундаментальними".

Враження Ткаченка від Євробачення-2023

Міністр заявляє, що це було одне з найкращих Євробачень в історії конкурсу. Весь Ліверпуль майорів українськими прапорами, і це був не примус. За його словами, його дуже вразила сама реакція місцевих мешканців – позитивна, щира, відкрита до українців. "Вони багато знають про те, що в нас відбувається, підтримують нас", – додав він

"Родзинка" була від однієї з бабусь, яка пережила Другу світову війну в Ліверпулі. Вона на прощання сказала, щоб ми "надерли росіянам д*пи",

– пригадав Ткаченко.

Він також зазначив, що було багато розмов щодо того, що росіяни будуть вчиняти кібератаки, щоб завадити проведенню Євробачення-2023, але натомість вони вчергове обстріляли Україну.

"Українці, які були в залі, слідкували за новинами щодо ракетних ударів. Такою була їхня відповідь на конкурс – вони били по нас", – вважає міністр.

Нагадаємо, що перед виступом TVORCHI на конкурсі в Україні оголосили повітряну тривогу, а невдовзі стало відомо, що російські окупанти обстріляли рідне місто учасників – Тернопіль. Тож, після виступу в грін-румі TVORCHI й українська делегація підняла табличку з назвою міста "Тернопіль", щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз. Це побачили у прямому ефірі 160 мільйонів глядачів.

До слова, перемогу у фіналі Євробачення-2023 здобула представниця Швеції Лорін. Український гурт TVORCHI посів 6 місце завдяки шаленій підтримці глядачів.