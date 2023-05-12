Зеленському не дозволили виступити з промовою на фіналі Євробачення, – The Times

12 травня 2023, 06:46
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Джерело:

The Times

Президенту Володимиру Зеленському організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" відмовили у виступі. Він хотів виступити на фіналі, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі.

Представник організаторів посилається на правила. Він стверджує, що конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке "керується суворими правилами та принципами".

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Поза політикою

За словами організаторів, одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи інші подібні заяви в межах конкурсу,
– сказав він.

Однак переговори щодо ймовірного виступу Зеленського під час фіналу ще тривають. За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Зеленському відмовили у виступі на "Оскар"

Українському лідеру не дозволили виступити і на церемонії вручення "Оскара", яка проходила 13 березня. Агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

Це вже другий такий випадок, оскільки на минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову лицемірством.

Автор: Ольга Музика