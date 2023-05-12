Представник організаторів посилається на правила. Він стверджує, що конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке "керується суворими правилами та принципами".

Читайте також 20 учасників Євробачення підкорили глядачів: які країни пройшли у фінал

Поза політикою

За словами організаторів, одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи інші подібні заяви в межах конкурсу,

– сказав він.

Однак переговори щодо ймовірного виступу Зеленського під час фіналу ще тривають. За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Зеленському відмовили у виступі на "Оскар"

Українському лідеру не дозволили виступити і на церемонії вручення "Оскара", яка проходила 13 березня. Агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

Це вже другий такий випадок, оскільки на минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову лицемірством.