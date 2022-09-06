Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вручила нагороду під час спеціальної церемонії у штаб-квартирі Universal Music Belgium у Брюсселі.

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Universal Music отримала "Нагороду миру" від Зеленського

Відзнаку вручили особисто голові та генеральному директору UMG у Центральній Європі, очільнику німецької компанії звукозапису Deutsche Grammophon Франку Брігманну.

Україна вдячна Universal Music за постійну підтримку. Компанія однією з перших підтримала нашу країну та приєдналася до санкцій проти Росії. З початку повномасштабного вторгнення РФ Universal Music довели, що вони справжні друзі України, а сфера культури не має залишатися осторонь цієї війни,

– сказала Стефанішина.

Зазначимо, UMG – перша музична компанія у світі, яка отримала таку нагороду. Брігманн наголосив, що в історії музика слугувала маяком натхнення, надії. Саме музика допомагала принести мир в серця тих, хто постраждав від насильства: "Російське військове вторгнення в Україну зачіпає мільйони людей, які мають нагальні гуманітарні потреби – від їжі та води до житла й одягу. Universal Music, наші працівники та артисти пишаються тим, що підтримують групи, які на місцях надають життєво необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим".

Universal Music отримала "Нагороду миру" від Зеленського / Фото з телеграму президента