Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вручила награду во время специальной церемонии в штаб-квартире Universal Music Belgium в Брюсселе.

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Universal Music получила "Награду мира" от Зеленского

Отличие вручили лично главе и генеральному директору UMG в Центральной Европе, руководителю немецкой звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon Франку Бригманну.

Украина благодарна Universal Music за постоянную поддержку. Компания одна из первых поддержала нашу страну и присоединилась к санкциям против России. С начала полномасштабного вторжения РФ Universal Music доказали, что они настоящие друзья Украины, а сфера культуры не должна оставаться в стороне от этой войны,

– сказала Стефанишина.

Отметим, UMG – первая музыкальная компания в мире, получившая такую награду. Бригманн подчеркнул, что в истории музыка служила маяком вдохновения, надежды. Именно музыка помогала принести мир в сердца пострадавших от насилия: "Русское военное вторжение в Украину затрагивает миллионы людей, имеющих насущные гуманитарные потребности – от еды и воды до жилья и одежды. Universal Music, наши работники и артисты гордятся тем, что поддерживают группы, которые на местах оказывают жизненно необходимую гуманитарную помощь наиболее уязвимым".

Universal Music получила "Награду мира" от Зеленского / Фото с телеграмма президента