Зеленський вручив орден Держави сім'ї Андрія Кузьменка, покійного Героя України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родиною покійного музиканта Андрія Кузьменка. Він передав сім'ї орден Держави. Рік тому Кузьмі було посмертно присвячено звання Героя України.

Ще 17 серпня 2020 року Володимир Зеленський посмертно присвятив музикантові та лідеру гурту "Скрябін" звання Героя України. Через рік, 4 жовтня, орден Держави президент передав родині артиста.

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Президент передав орден Держави родині Кузьменка

Президент України зустрівся з батьком Андрія Кузьменка, Віктором, мамою Ольгою, вдовою Світланою Бабійчук та донькою Марією-Барбарою.



Зеленський з близькими Кузьменка / Фото ОП

Орден Держави вручається Героєві України за надзвичайні трудові досягнення.

Нагороду загиблого співака Зеленський передав його батькові. Він підкреслив, що Андрій Кузьменко досі живий завдяки легендарним пісням.

Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості,

– сказав глава держави.

Натомість Віктор Кузьменко висловив вдячність президентові за пам'ять про Андрія. "Дякую вам за добру пам'ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – поділився батько артиста.



Зеленський передав батькові Кузьменка орден Держави / Фото ОП

Загибель Андрія Кузьменка