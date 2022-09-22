"Він з Києва, я в Нью-Йорку": Зеленська показала, як слухала виступ чоловіка на Генасамблеї ООН
Джерело:Олена Зеленська
У ніч проти 22 вересня Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. У залі в Нью-Йорку була присутня українська делегація – Дмитро Кулеба, Денис Шмигаль та Олена Зеленська. Вона й опублікувала зворушливі фото.
Кілька днів тому Олена Зеленська прибула до США, тож за виступом чоловіка на Генасамблеї ООН спостерігала у залі в Нью-Йорку. У своєму телеграмі перша леді України розповіла про цю хвилюючу мить.
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Олена Зеленська про виступ чоловіка на Генасамблеї ООН
Разом з українською делегацією слухала виступ президента України на 77-й сесії Генасамблеї ООН. Він – дистанційно з Києва, ми – у залі в Нью-Йорку,
– написала Олена Зеленська.
І щемливо додала: "Голос України в ООН. Країни, яка протистоїть загарбнику, боронить, наступає, звільняє своїх людей і землю. Захищає саме життя та право на нього – нормальні людські цінності, спільні для всіх нормальних людей у світі".
Зеленська, Шмигаль, Кулеба на Генасамблеї ООН під час виступу чоловіка / Фото з телеграму першої леді України
Зеленська, Шмигаль, Кулеба на Генасамблеї ООН під час виступу чоловіка / Фото з телеграму першої леді України
Зеленська, Шмигаль, Кулеба на Генасамблеї ООН під час виступу чоловіка / Фото з телеграму першої леді України
Головне з виступу Зеленського на Генасамблеї ООН
- У своїй промові президент вкотре наголосив, що росія бреше, боїться справжніх перемовин і хоче перезимувати на захопленій території України: "росія бреше усім. Як це дуже типово і притаманно агресорам та терористам. Навіть якщо зараз росія говорить про перемовини – вони лиш хочуть уповільнити свої відступи".
- Він також представив "формулу справедливого миру" – покарання агресора, захист життя людей, відбудова безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки, рішучість світу боротися проти збройної агресії.