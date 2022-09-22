"Він з Києва, я в Нью-Йорку": Зеленська показала, як слухала виступ чоловіка на Генасамблеї ООН

У ніч проти 22 вересня Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. У залі в Нью-Йорку була присутня українська делегація – Дмитро Кулеба, Денис Шмигаль та Олена Зеленська. Вона й опублікувала зворушливі фото.

Кілька днів тому Олена Зеленська прибула до США, тож за виступом чоловіка на Генасамблеї ООН спостерігала у залі в Нью-Йорку. У своєму телеграмі перша леді України розповіла про цю хвилюючу мить.

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Олена Зеленська про виступ чоловіка на Генасамблеї ООН

Разом з українською делегацією слухала виступ президента України на 77-й сесії Генасамблеї ООН. Він – дистанційно з Києва, ми – у залі в Нью-Йорку,

– написала Олена Зеленська.

І щемливо додала: "Голос України в ООН. Країни, яка протистоїть загарбнику, боронить, наступає, звільняє своїх людей і землю. Захищає саме життя та право на нього – нормальні людські цінності, спільні для всіх нормальних людей у світі".

Зеленська, Шмигаль, Кулеба на Генасамблеї ООН під час виступу чоловіка / Фото з телеграму першої леді України

Зеленська, Шмигаль, Кулеба на Генасамблеї ООН під час виступу чоловіка / Фото з телеграму першої леді України