Несколько дней назад Елена Зеленская прибыла в США, поэтому за выступлением мужа на Генассамблее ООН наблюдала в зале в Нью-Йорке. В своем телеграме первая леди Украины рассказала об этом волнительном мгновении.

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Елена Зеленская о выступлении мужа на Генассамблее ООН

Вместе с украинской делегацией слушала выступление президента Украины на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Он – дистанционно из Киева, мы – в зале в Нью-Йорке,

– написала Елена Зеленская.

И щемяще добавила: "Голос Украины в ООН. Страны, которая противостоит захватчику, защищает, наступает, освобождает своих людей и землю. Защищает саму жизнь и право на нее – нормальные человеческие ценности, общие для всех нормальных людей в мире".

Зеленская, Шмигаль, Кулеба на Генассамблее ООН во время выступления президента / Фото с телеграма первой леди Украины

Зеленская, Шмигаль, Кулеба на Генассамблее ООН во время выступления президента / Фото с телеграма первой леди Украины