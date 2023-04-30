Від Монастирського, Пена та Усика: Зеленський показав, які сувеніри зберігає у своєму кабінеті

У кабінеті, де зараз працює Володимир Зеленський, раніше працювали всі президенти України. Там завжди стоять сувеніри від закордонних колег та відомих українців. Але за час війни там з'явилися нові символічні сувеніри. Президент показав, що саме зберігає у своєму робочому кабінеті.

Сувеніри Зеленський показав журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром. День Президента". Раніше президент розповідав про батьківство під час війни.

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Які подарунки стоять в кабінеті Зеленського

Президент зізнається, що всі цінності, які були там до нього, він не чіпає. Проте за останні роки там з’явилися нові сувеніри.

Є подарунки, які мені подарував Монастирський (колишній очільник МВС, який загинув в авіакатастрофі в Броварах, – 24 Канал). Він загинув, але подарунок замовив і його сім'я мені передала. Я поставив тут як пам'ять про наші відносини з Денисом,

– розповів Зеленський.



Подарунки Зеленського від Дениса Монастирського / Скриншот з відео

У кабінеті глави держави також є символічний подарунок у вигляді танку від командувача сухопутних військ Олександра Сирського.



Подарунок від Сухопутних військ / Скриншот з відео

Окрім того, Зеленський має подарунок від співака Пола Девіда Г'юсона (Боно). У кабінеті Президента він залишив свою гітару.

Водночас популярна українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала президенту свою переможну ракетку. Також у нього є подарунок від боксера Олександра Усика — кам'яна боксерська рукавиця.



Подарунок від боксера Олександра Усика / Скриншот з відео

Зеленський зізнається, що йому часто дарують символи перемоги. "Тому перемога неодмінно близько", – наголосив він.

Поміж усіх подарунків у президентському кабінеті також є "Оскар" від американського актора та режисера Шона Пена.

Він мені подарував цей "Оскар", але ми домовились, що я приїду до нього і поверну цю статуетку після перемоги України,

– каже Зеленський.



Подарунок від американського актора Шона Пена / Скриншот з відео

Окрім цього, у кабінеті глави держави є безліч дитячих малюнків, літак "Мрія", а також статуетка васильківського півника з Бородянки, яка стала символом незламності українського народу та інші сувеніри.



Літак "Мрія" у кабінеті Зеленського / Скриншот з відео

До слова, раніше президент також сказав, що матір та батько дуже про нього переймаються. Зокрема, мати просить його бути обережним та навіть запитує, чи він поїв. А батько слідкує за ходом війни та чекає, коли ЗСУ вдасться видворити усіх окупантів з наших територій.