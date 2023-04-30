Сувеніри Зеленський показав журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром. День Президента". Раніше президент розповідав про батьківство під час війни.

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Які подарунки стоять в кабінеті Зеленського

Президент зізнається, що всі цінності, які були там до нього, він не чіпає. Проте за останні роки там з’явилися нові сувеніри.

Є подарунки, які мені подарував Монастирський (колишній очільник МВС, який загинув в авіакатастрофі в Броварах, – 24 Канал). Він загинув, але подарунок замовив і його сім'я мені передала. Я поставив тут як пам'ять про наші відносини з Денисом,

– розповів Зеленський.



Подарунки Зеленського від Дениса Монастирського / Скриншот з відео

У кабінеті глави держави також є символічний подарунок у вигляді танку від командувача сухопутних військ Олександра Сирського.



Подарунок від Сухопутних військ / Скриншот з відео

Окрім того, Зеленський має подарунок від співака Пола Девіда Г'юсона (Боно). У кабінеті Президента він залишив свою гітару.

Водночас популярна українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала президенту свою переможну ракетку. Також у нього є подарунок від боксера Олександра Усика — кам'яна боксерська рукавиця.



Подарунок від боксера Олександра Усика / Скриншот з відео

Зеленський зізнається, що йому часто дарують символи перемоги. "Тому перемога неодмінно близько", – наголосив він.

Поміж усіх подарунків у президентському кабінеті також є "Оскар" від американського актора та режисера Шона Пена.

Він мені подарував цей "Оскар", але ми домовились, що я приїду до нього і поверну цю статуетку після перемоги України,

– каже Зеленський.



Подарунок від американського актора Шона Пена / Скриншот з відео

Окрім цього, у кабінеті глави держави є безліч дитячих малюнків, літак "Мрія", а також статуетка васильківського півника з Бородянки, яка стала символом незламності українського народу та інші сувеніри.



Літак "Мрія" у кабінеті Зеленського / Скриншот з відео

До слова, раніше президент також сказав, що матір та батько дуже про нього переймаються. Зокрема, мати просить його бути обережним та навіть запитує, чи він поїв. А батько слідкує за ходом війни та чекає, коли ЗСУ вдасться видворити усіх окупантів з наших територій.