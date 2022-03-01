Зеленський подякував Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за підтримку України в час війни
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Герцоги Кембриджські порушили королівський протокол і підтримали Україну у скадний воєнний час. Володимир Зеленський подякував Кейт і Віляьму за те, що вони поруч з українським народом.
Згідно з королівським протоколом члени монаршої родини не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій, які відбуваються в різних країнах світу. Однак війну, яку Росія розпочала проти України, вони не змогли оминути увагою.
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Зеленський подякував герцогам Кембриджським
Володимир разом із дружиною Оленою подякували принцу Вільяму та Кейт Міддлтон. У цей надзвичайно складний для всього українського народу час герцоги поруч.
Ми з Оленою вдячні, що в цей вирішальний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони стоять поруч із нашою країною та підтримують наших хоробрих громадян. Добро переможе,
– написав президент.
Нагадаємо, 26 лютого, у 3 день війни Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися щодо війни в Україні. Вони наголосили, що разом з президентом та всім народом, який мужньо бореться за своє майбутнє.
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