Ще з перших хвилин перебування Зеленського у США мережі почала "гудіти", що Володимир обрав образ у кольорі хакі, з яким виступає та приїжджає на усі важливі заходи впродовж війни. Проте зустріч у Білому домі та Капітолії – подія чи не найвищого рівня, тому українці неодноразово задумувались, чи зрадить він улюбленому мілітарі.

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Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Проте ні – на ньому були зручні тактичні штани кольору хакі, стилізоване під берці взуття та худі оливкового кольору із золотим тризубом. 24 канал намагався знайти у мережі бренд одягу, який приміряв Зеленський, і схоже, що це марка "u-shirt", яка опублікувала у своєму твітері фото з Зеленським та написала, що це саме їхня команда на чолі з дизайнеркою Катею Ковальчук розробила дизайн худі для президента. На сайті така річ коштує 100 доларів.

Знаючи, що худі Зеленського у США може викликати черговий ажіотаж, команда благодійного проєкту UNITED24 вже поцікавилась у мережі, хто ще хоче фірмовий світшот кольору хакі від Зеленського.

Реакція мережі

Попри офіційний дрескод, схоже, Зеленському все ж дали "зелене світло" на мілітарі-стиль, яке дуже позитивно оцінили як іноземці, так і українці:

"Армійський зелений" або "оливковий зелений" офіційно відомий як "зелений колір Зеленського";

"Власне, якби Зеленський щодня одягав іншу сорочку, а наступного дня хтось розігрував її на благодійність, чи проводив аукціон для збору коштів на війну, то так багато жінок носили б їх як спальні сорочки. І чоловіки, мабуть";

"Мені подобається, що він завжди демонструє гордість за свою націю та народ при кожній нагоді";

"Це буде привілеєм носити таку річ... Мені це худі так подобається";

"Мені подобається, як пан Зеленський одягнений, показуючи всьому світу "Я приїхав із зони бойових дій; у моїй країні війна". Безсумнівно, в його гардеробі багато розкішних костюмів, але сьогодні він зробив правильний вибір"; "Я надзвичайно пишаюся нашим президентом. Слава Україні. Навіть заради президента США Зеленський не змінював мілітарі-гардероб. Ще один сигнал у світ, а ці фото побачать багато хто";

"Приїхав скромно та стримано одягненим у мілітарі. Думаю, це непоганий спосіб за допомогою деталей показати, що у нас – війна".

Проте знайшлось чимало противників неофіційному стилю Зеленського: