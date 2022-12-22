Еще с первых минут пребывания Зеленского в США сети начала "гудеть", что Владимир избрал образ в цвете хаки, с которым выступает и приезжает на все важные мероприятия во время войны. Однако встреча в Белом доме и Капитолии – событие едва ли не самого высокого уровня, поэтому украинцы неоднократно задумывались, предаст ли он любимому милитари.
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Однако нет – на нем были удобные тактические брюки цвета хаки, стилизованные под берцы обуви и худи оливкового цвета с золотым трезубцем. 24 канал пытался найти в сети бренд одежды, который примерил Зеленский, и, похоже, это марка "u-shirt", которая опубликовала в своем твиттере фото с Зеленским и написала, что именно их команда во главе с дизайнером Катей Ковальчук разработала дизайн худи для президента. На сайте такая вещь стоит 100 долларов.
Зная, что худи Зеленского в США могут вызвать очередной ажиотаж, команда благотворительного проекта UNITED24 уже поинтересовалась. в сети, кто еще хочет фирменный свитшот цвета хаки от Зеленского
Реакция сети
Несмотря на официальный дресскод, похоже, Зеленскому все же дали "зеленый свет" на милитари-стиль, который очень положительно оценили как иностранцы, так и украинцы:
- "Армейский зеленый" или "оливковый зеленый" официально известен как "зеленый цвет Зеленского";
- "Собственно, если бы Зеленский ежедневно надевал другую рубашку, а на следующий день кто-то разыгрывал ее на благотворительность, или проводил аукцион для сбора средств на войну, то многие женщины носили бы их как спальные рубашки. И мужчины, пожалуй";
- "Мне нравится, что он всегда демонстрирует гордость за свою нацию и народ при любой возможности";
- "Это будет привилегией носить такую вещь... Мне это худи так нравится";
- "Мне нравится, как господин Зеленский одет, показывая всему миру "Я приехал из зоны боевых действий; в моей стране война". Несомненно, в его гардеробе много роскошных костюмов, но сегодня он сделал правильный выбор";
- "Я очень горжусь нашим президентом. Слава Украине. Даже ради президента США Зеленский не менял милитари-гардероб. Еще один сигнал в мир, а эти фото увидят многие";
- "Приехал скромно и сдержанно одетым в милитари. Думаю, это неплохой способ с помощью деталей показать, что у нас война".
Однако нашлось немало противников неофициальному стилю Зеленского:
- "Он что, и туда в милитари, блин, поперся?";
- "Жесть, он в США в милитари приперся... Вот для чего? Чтобы что?...";
- "Он уехал в зеленке и надел милитари для камуфлирования? В спортзал носят спортивный костюм, в окопах – камуфляж, дома – халат, а на политических встречах – галстук";
- "Я вот сижу и возмущаюсь, что не мог как человек одеться? Ну это же неуважение к уважаемым партнерам. Пусть не смокинг, но не спортивный костюм в цветах милитари";
- "Порошенко время от времени надевал форму, а такие, как вы, из-за этого постоянно закатывали истерики по принципу "Какое имеет право?!!"... Зеленский постоянно в милитари и вам все норм... Вот где кринж".