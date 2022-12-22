Еще с первых минут пребывания Зеленского в США сети начала "гудеть", что Владимир избрал образ в цвете хаки, с которым выступает и приезжает на все важные мероприятия во время войны. Однако встреча в Белом доме и Капитолии – событие едва ли не самого высокого уровня, поэтому украинцы неоднократно задумывались, предаст ли он любимому милитари.

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Однако нет – на нем были удобные тактические брюки цвета хаки, стилизованные под берцы обуви и худи оливкового цвета с золотым трезубцем. 24 канал пытался найти в сети бренд одежды, который примерил Зеленский, и, похоже, это марка "u-shirt", которая опубликовала в своем твиттере фото с Зеленским и написала, что именно их команда во главе с дизайнером Катей Ковальчук разработала дизайн худи для президента. На сайте такая вещь стоит 100 долларов.

In partnership with our good friend, designer & creator Katia Kovalchuk - we offer the very same #sweatshirt worn by President #Zelensky in his trip to the #USA



Please support #Ukrainian creators and shop on our website -https://t.co/ffO6aPCXSO pic.twitter.com/Aizc3PSznQ — u-shirt (@ua_shirt) December 21, 2022

Зная, что худи Зеленского в США могут вызвать очередной ажиотаж, команда благотворительного проекта UNITED24 уже поинтересовалась. в сети, кто еще хочет фирменный свитшот цвета хаки от Зеленского

Who else wants Zelenskyy's signature khaki sweatshirt pic.twitter.com/lgY7PgGvOX — UNITED24.media (@United24media) December 21, 2022

Реакция сети

Несмотря на официальный дресскод, похоже, Зеленскому все же дали "зеленый свет" на милитари-стиль, который очень положительно оценили как иностранцы, так и украинцы:

"Армейский зеленый" или "оливковый зеленый" официально известен как "зеленый цвет Зеленского";

"Собственно, если бы Зеленский ежедневно надевал другую рубашку, а на следующий день кто-то разыгрывал ее на благотворительность, или проводил аукцион для сбора средств на войну, то многие женщины носили бы их как спальные рубашки. И мужчины, пожалуй";

"Мне нравится, что он всегда демонстрирует гордость за свою нацию и народ при любой возможности";

"Это будет привилегией носить такую вещь... Мне это худи так нравится";

"Мне нравится, как господин Зеленский одет, показывая всему миру "Я приехал из зоны боевых действий; в моей стране война". Несомненно, в его гардеробе много роскошных костюмов, но сегодня он сделал правильный выбор";

"Я очень горжусь нашим президентом. Слава Украине. Даже ради президента США Зеленский не менял милитари-гардероб. Еще один сигнал в мир, а эти фото увидят многие";

"Приехал скромно и сдержанно одетым в милитари. Думаю, это неплохой способ с помощью деталей показать, что у нас война".

Однако нашлось немало противников неофициальному стилю Зеленского: