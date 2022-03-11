Зеленський обійшов Каньє Веста в інстаграмі: скільки мільйонів підписані на президента України

Президент України Володимир Зеленський став персоною номер один на світовій політичній арені. Це очевидно не тільки зі слів його західних колег та обкладинок іменитих глянців, а й з кількості підписників в інстаграмі – 15,5 мільйонів!

Через війну Володимир Зеленський як ніколи активний у своєму інстаграмі, інформує 24 канал. Там він публікує звернення до українців і світової спільноти, а його відео щодня переглядають щонайменше два мільйони користувачів. Тож не дивно, що після російського вторгнення кількість його фоловерів зросла в 15 разів – 15,5 мільйонів.

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На скільки Зеленський обійшов Каньє Веста в інстаграмі

Колишнього чоловіка Кім Кардашян вважають чи не найпопулярнішим репером сучасності, однак в інстаграмі його обійшов президент України. Зараз за Каньє Вестом стежать 15,3 мільйона користувачів – на 200 тисяч менше, ніж за Володимиром Зеленським.

Скриншот з інстаграму Володимира Зеленського

Скриншот з інстаграму Каньє Веста

До слова, Каньє Вест теж не залишився осторонь війни в Україні, яку розв'язала Росія. Він публічно підтримав нас у своєму інстаграмі – опублікував скриншот листування з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією. На фото синьо-жовтий прапор і голуб миру.

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