В результате Владимир Зеленский как никогда активен в своем инстаграме, информирует 24 канал. Там он публикует обращение к украинцам и мировому сообществу, а его видео ежедневно просматривают минимум два миллиона пользователей. Не удивительно, что после российского вторжения количество его фолловеров выросло в 15 раз – 15,5 миллиона.

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На сколько Зеленский обошел Канье Уэста в инстаграме

Бывшего мужа Ким Кардашян считают едва не самым популярным репером современности, однако в инстаграме его обошел президент Украины. Сейчас за Канье Уэстом следят 15,3 миллиона пользователейна 200 тысяч меньше, чем за Владимиром Зеленским.

Скриншот из инстаграммы Владимира Зеленского

Скриншот из инстаграммы Владимира Зеленского

Скриншот из Instagram Канье Уэста

К слову, Канье Уэст тоже не остался в стороне от войны в Украине, которую развязала Россия. Он публично поддержал нас в своем инстаграмеопубликовал скриншот переписки с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией. На фото сине-желтый флаг и голубь мира.

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