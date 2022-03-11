Відома українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю російському виданню "Настоящее время", повідомляє 24 канал. Вона розповіла, яким стало її життя в часи війни.

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Оля Полякова про чоловіка та дітей

Виконавиця розповіла, що перебуває у "відносній безпеці", хоч не назвала, куди саме виїхала. Вона поділилась, що чоловік Вадим залишився в Києві.

Я перебуваю зі своїми двома дітьми, мій чоловік залишився у Києві допомагати захищати нашу країну. І, звичайно ж, ми трошки в такому стані, що ми дуже хвилюємося за нашого тата, хоча ми з дітьми начебто знаходимося в безпеці, але дуже сильно хвилюємося за тих, хто залишився там,

– зізналась Оля Полякова.

Співачка додала, що три перших дні війни ще була в Києві. Через це її діти – 11-річна Аліса та 17-річна Маша лякаються гучних звуків: "Якщо чесно, ви знаєте, ми колись приїхали у тихе місце, діти досі шугають гучних звуків, якщо падає щось на підлогу, якщо хлопають десь двері, вони сіпаються, бо вони чули вибухи, ми в перші три дні війни були у Києві, і це дуже страшно".

"І я так розумію, що нам ще доведеться [похвилюватися], бо той стан, у якому я перебуваю, я розумію, що це таке затишшя перед бурею. Тобто нам ще доведеться розхльобувати ці неврози й те, що сталося з нами. Діти поки що тримаються, бо ми не вдома, нам довелося покинути свій будинок, нам довелося покинути все та поїхати в нікуди", – розповіла артистка.

Все, що ми робили до цього, все втратило сенс, тепер буде зовсім інше життя. А яка – ніхто не знає. І це насправді людям, які мають дітей, дуже страшно, бо ти не розумієш, що на тебе чекає в майбутньому. Чи є зараз у тебе професія? Кому тепер вона потрібна, ця професія? Що буде далі? Що буде з твоєю землею? Що буде з твоїм житлом? Чи зможеш ти колись повернутися додому? Чи куди буде повернутися?

– додала Оля Полякова.

Зауважимо, війна безпосередньо торкнулась життя доньок Олі Полякової. Від кулі окупанта загинула подруга Маші Полякової, яка просто намагалась втекти у безпечне місце.

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