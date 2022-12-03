Дякую за справжнього президента-воїна, – "Пташка" з Азовсталі отримала нагороду від Зеленського

Володимир Зеленський нагородив "Пташку" Катерину Поліщук орденом "За мужність" III ступеня. Захисниця "Азовсталі" присвятила цю нагороду всім своїм полеглим побратимам, які навчили її мужності. А також подякувала президентові та висловила свою повагу.

Катерина Поліщук є однією з наймедійніших захисників "Азовсталі". Після повернення з полону дівчина активно працює над тим, щоб звільнити з російського полону всіх побратимів. Навіть виступ на "Голосі країни-12" вона присвятила всім, хто досі перебуває в руках окупантів, і закликала до їх визволення.

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Зеленський нагородив "Пташку" Катерину Поліщук

В інстаграмі захисниця опублікувала фото ордена. У дописі сказала, що присвячує цю нагороду всім полеглим побратимам, які навчили її мужності. Катерина не приховує, що всередині багато емоцій, але вона вдячна і надалі наполегливо працюватиме. Також "Пташка" відверто висловилася про Зеленського.

Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента. З початком повномасштабного вторгнення змінила свою думку про нього. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, але шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Дякую йому. Це надлюдська відповідальність і титанічна праця,

– написала Катерина.

Вона додала, що критикувати та поливати брудом можуть лише люди, які навіть не уявляють масштаби відповідальності Зеленського, не можуть відповісти навіть за себе та свої дії.

Це лідер, а не "лідер". Бо попереду, а не за спинами. Це моя позиція і мені байдуже, хто що про неї думає. Від 24 лютого 2022 року вона залишається непохитною. У цих очах втома, вдячність, мужність та вірність. Він зробив свій вибір. І я пишаюсь жити та боротись з ним. Хто б що не казав,

– підсумувала "Пташка".

Також у сторіс Катерина пояснила, що її слова про Зеленського – це не радісна подяка за нагороду. Нагорода "Пташки" – бійці, які дякують за порятунок і допомогу, створюють нове життя. Захисниця закликає підтримати владу та допомогти перемогти зовнішнього ворога: "А тоді грайтеся у великих знавців політики та військової стратегії".

Дякую, пане верховний головнокомандувачу! Дякую не за нагороду, а за справжнього президента-воїна. Найкращий. Пишаюсь. Лідер,

– написала Поліщук у сторіс.

А всіх зрадофілів, які хочуть розпалювати конфлікт і розколювати нас у такий час, Катерина закликала об'єднатися проти ворога.

"Пташка" про нагороду від Зеленського / Скриншоти інстаграм-сторіс Катерини

Нагадаємо, Катерину Поліщук разом з іншими захисниками Маріуполя звільнили з полону наприкінці вересня. Дівчина проходить реабілітацію, втома та виснаження дають про себе знати. Але водночас вона активно працює над тим, щоб усі українські захисники, які зараз перебувають у російському полоні, повернулися додому.