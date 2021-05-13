Олена Зеленська для першого телевізійного інтерв'ю обрала синій костюм і повторила образ: фото

Дружина президента України Олена Зеленська дала перше телевізійне інтерв'ю. Для розмови з Наталією Мосейчук вона обрала синій костюм, в якому напередодні відвідала виставку українського художника Івана Марчука.

Перша леді України поспілкувалася з ведучою Наталією Мосейчук в її програмі "VIP з Наталією Моейчук". Зеленська вперше дала телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації свого чоловіка.

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Елегантний образ Олени Зеленської

День напередодні на особистій сторінці в інстаграмі перша леді опублікувала серію фото з одного з культурних заходів, який відвідала разом із Володимиром Зеленським. Тоді вона постала перед камерами в класичному синьому костюмі, що складався з піджака та штанів. Саме цей костюм вона обрала і для телевізійного інтерв'ю, яке привернуло увагу сотень українських глядачів.

Струнку талію Зеленська підкреслила світло-коричневим ремінцем, а серед взуття обрала бежеві туфлі-човники на високих підборах. А ось на виставці туфлі та ремінець були чорними.



Олена Зеленська дала перше телевізійне інтерв'ю / Скриншот з відео

Коротке волосся Олена вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний повсякденний макіяж. Серед прикрас її образ доповнювали лаконічні сережки та ланцюжок.



Образ Олени Зеленської на першому телевізійному інтерв'ю / Скриншот з відео