Зеленська каже, що її послання – одне з тисячі, які збирають у проєкті для людей на окупованих територіях. Так перша леді та її колеги хочуть, аби українці знали, що їх не забувають.

Цікаво "Листи любові на Дніпрі": українці відправили послання жителям окупованих територій

Нас розділяє лінія фронту, але зв’язок між нами не розірвати. Тож маємо всіма доступними способами підтримувати українців і дати їм зрозуміти, що це тимчасово. Що ми не забули про них і за них боремося,

– каже Олена Зеленська.

Деякі листи у крихітних баночках вдалось відправити вінками на Івана Купала із берега Дніпра всього за 8 кілометрів від окупованих Херсонської та Запорізької областей. Також люди відправляли свої послання у Києві, чиї близькі стали заручниками окупантів, громадські активісти.



Листи любові для людей на окупованих територіях / Фото з інстаграму першої леді



Перші листи доправили на окуповані території Дніпром / Фото з інстаграму першої леді

Якщо ви хочете написати подібний лист любові, тоді заходьте на сайт. Організатори обіцяють, що доставлять його українцям у тимчасовій окупації будь-яким способом. Варто додати, що "Листи любові" створені агенцією Gres Todorchuk за сприяння ГО "СВОІ", ГО "Молоді – ініціативні", Foundation UNION та CrimeaSOS.