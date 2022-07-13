Зеленская говорит, что ее послание – одно из тысяч, собираемых в проекте для людей на оккупированных территориях. Так, первая леди и ее коллеги хотят, чтобы украинцы знали, что их не забывают.

Интересно "Письма любви на Днепре": украинцы отправили послание жителям оккупированных территорий

Нас разделяет линия фронта, но связь между нами не разорвать. Поэтому имеем все доступные способы поддерживать украинцев и дать им понять, что это временно. Что мы не забыли о них и за них боремся,

– говорит Елена Зеленская.

Некоторые письма в крошечных баночках удалось отправить венками на Ивана Купала с берега Днепра всего в 8 километрах от оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Также люди отправляли свои послания в Киеве, чьи близкие стали заложниками окупантов, общественные активисты.



Письма любви для людей на оккупированных территориях / Фото с инстаграмма первой леди



Первые письма доставили на оккупированные территории по Днепру / Фото с инстаграмма первой леди

Если вы хотите написать подобное письмо любви, тогда заходите на сайт. Организаторы обещают, что доставят его украинцам во временную оккупацию любым способом. Стоит добавить, что "Письма любви" созданы агентством Gres Todorchuk при содействии ОО "СВОИ", ОО "Молодые – инициативные", Foundation UNION и CrimeaSOS.