Чимало українських жінок зараз перебувають за кордоном. Втікаючи від війни, вони не припиняють думати про власне навчання та навчання дітей. Бо для українців надзвичайно важлива освіта.

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Більша частина українських жінок має вищу освіту. 80 відсотків наших учителів і медиків – саме жінки. Майже 50 відсотків наших підприємців – жінки. Отже, до Європи їдуть активні та освічені жінки, які звикли давати собі раду, мали роботу або навіть бізнес. Для них бути біженками без дому та власності – незвично. Водночас вони – мами й несуть відповідальність за дітей, намагаються вивезти їх у безпечне місце. Одне іншому не заважає,

– сказала Олена Зеленська.

Перша леді зауважила, що, приїхавши в чужу країну, перше, що запитують українські жінки: "Де тут школа?". Освіту дуже цінують в Україні й навіть війна не може змінити це. Старші жінки рідше бували за кордоном, у молоді більше можливостей, однак й вони не припиняють навчатися. Кожному поколінню українських жінок доводить ставати ще сильнішими. Зараз серед українок, які виїхали за кордон, є дуже багато волонтерів різного віку – від 20 до 80 років.

Бо й літні люди роблять свій внесок. Ось такі українки,

– наголосила дружина президента.



Олена Зеленська дала інтерв'ю ELLE Poland / Фото Офісу Президента

Зауважимо, Олена Зеленська часто спілкується з іноземними журналістами. Вона відкрита до спілкування, намагається донести світові правду про війну та розповісти про українців, які щодня наближають країну до перемоги.