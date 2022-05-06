Многие украинские женщины сейчас находятся за границей. Убегая от войны, они не прекращают думать о собственном обучении и обучении детей. Потому что для украинцев очень важно образование.

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Большая часть украинских женщин имеет высшее образование. 80 процентов наших учителей и медиков – именно женщины. Почти 50 процентов наших предпринимателей – женщины. Следовательно, в Европу едут активные и образованные женщины, которые привыкли справляться, имели работу или даже бизнес. Для них быть беженцами без дома и собственности – необычно. В то же время, они – мамы и несут ответственность за детей, пытаются вывезти их в безопасное место. Одно другому не мешает,

– сказала Елена Зеленская.

Первая леди заметила, что, приехав в чужую страну, первое, что спрашивают украинские женщины: "Где здесь школа?" Образование очень ценят в Украине, и даже война не может изменить это. Старшие женщины реже бывали за границей, у молодежи больше возможностей, однако они не перестают учиться. Каждому поколению украинских женщин приходится становиться еще сильнее. Сейчас среди украинок, выехавших за границу, очень много волонтеров всех возрастов – от 20 до 80 лет.

Потому что и пожилые люди вносят свой вклад. Вот такие украинки,

– подчеркнула супруга президента.



Елена Зеленская дала интервью ELLE Poland / Фото Офиса Президента

Отметим, что Елена Зеленская часто общается с иностранными журналистами. Она открыта к общению, пытается донести миру правду о войне и рассказать об украинцах, ежедневно приближающих страну к победе.