"Здається, я закохалась": Олександра Заріцька проводить різдвяний ретрит у Грузії

Українська артистка Олександра Заріцька з гурту KAZKA вже чотири дні перебуває у грузинському Тбілісі. Дівчина поділилась, що закохалась у культуру країни та в її людей.

29-річна Олександра Заріцька відправилась на відпочинок у Грузію та перебуває там вже кілька днів. Лише зараз вона зізналась, що усвідомила, в якій чудовій країні їй доводиться бути.

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"Тбілісі, день 4, сьогодні я присвятила цілий день емоціям, які викликає це місто. І тільки на четвертий день я побачила наскільки це місто може бути різним, містичним, чарівним…. Я сьогодні вже встигла і поплакати, і посміятися. І понад усе мене заворожують і закохують люди – з грузинами можна розмовляти про все і ні про що годинами. Обов’язково повернусь сюди навесні на декілька днів. Починаю збирати компанію", – написала зачарована співачка.

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Днем раніше вона також написала в мережі, що закохалась у місто.

На фотографіях можна побачити, що зірка гуляє містом, на природі та смакує місцеве вино та їжу. Не можна не підмітити її струнку фігуру – помітно, що Олександра ще більше схудла після проєкту "Танці з зірками". Фотомодель Аліна Байкова у коментарях зазначила, що Заріцька щоразу стає красивішою.

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Наразі невідомо з ким поїхала на відпочинок Олександра. Можливо, компанію їй склав її експартнер по проєкту "Танці..." Юрій Мєшков, з яким у неї взаємно закралась симпатія.