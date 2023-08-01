Отметим, что уехал музыкант за границу еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Теперь же он опубликовал откровенное заявление в инстаграмме, в котором признался, что устал, ему страшно и вообще безразлично на Украине.

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Рефлексионное заявление Zbaraski

Исполнитель отметил, что ему безразлично то, что в стране война, на трагедии и даже подрыв Каховской ГЭС. Он решил откровенно описать свои чувства и признаться в своих страхах.

Мне безразлично на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что что-то делаю, что волонтеру и это хорошо. Мне безразлично на Каховку и на трагедии каждый день. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о войне... Я подключил сбор на песню, потому что так правильно,

– заявил Иван Збарасский.

Он добавил, что устал от того, что он как украиноязычный украинец научился не любить русскоязычных украинцев.

Впоследствии музыкант обнародовал вторую часть заявления. В нем Иван Збарасский описал свои чувства, эмоции и страх. "Боюсь, что люди подумают, что я переехал в Нидерланды, потому что боялся войны", – написал исполнитель.

По его словам, у него тоже есть страх принимать себя и видеть свою храбрость.

Реакция сети

В комментариях исполнителю написала певица Alina Pash. По мнению звезды, взгляды Ивана во тьму – это смелость быть собой. Однако некоторые комментаторы считают, что "это ничтожество, а не заглядывание в себя".

На это музыкант ответил в следующем заявлении. Он признался – боится сказать Алине Паш, что не верит ей и она сделала ему больно. Збарасский добавил, что не поддерживает ее угнетение.



Алина Паш поддержала Zbaraski / Скриншот комментариев

Кроме того, Zbaraski сразу получил волну хейта от украинцев:

"Безразлично на Украину, Каховку, трагедии? Извините, но можно подбирать слова. Военные не устали? Так что. Очень неэмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, если вы не вытаскиваете".

"Не стягивать – ок, вырвать подобную дурака в общем, сидя в Европе – не ок. Это не откровенность, это ничтожность".

"Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину безразлично".

Некоторые из поклонников понял рефлексию Ивана и поддержал исполнителя:

"Ты крут! Обнимаю".

"Никогда не поздно познакомиться с собой, узнать свои ценности и то, что действительно важно. Мне этот текст об экзистенциальной усталости, возможно, депрессии... Твоя музыка крутая, ты ценен".

"Спасибо за откровенность".

"Говорить такие вещи – это признак силы… Учиться быть сильным – это однозначно респект".

"Мы все оказались в пропасти. И пропасть оказалась у всех нас".

"Нахожу себя в чужой рефлексии".

Напомним, что несколько дней назад Иван Збарасский выпустил песню вместе с анимационным видео, посвященным подрыву Каховской ГЭС. Трек-рефлексия называется "МПДУК" (расшифровывается как "московиты взорвали дамбу в Каховке"). В песне он призвал не забывать о военном преступлении окупантов и вызванном ими экоциде.

Слушайте песню "МПДУК" от Zbaraski: видео

Кто такой Zbaraski и что о нем известно: коротко