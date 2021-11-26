Зайві кіло самі не йдуть, – Катя Осадча показала фігуру через 3 місяці після пологів

Українська телеведуча Катя Осадча 3 місяці тому втретє стала мамою. Вона активно працювала над своєю фігурою, тож продемонструвала її фанам.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча нещодавно відправилась у відрядження до Об'єднаних Арабських Еміратів. У перервах між зйомками зірка відпочиває біля океану.

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Фото Каті Осадчої в купальнику

Зірка зробила кілька світлин під час відпочинку. Вона позувала перед камерою в чорному купальнику, продемонструвавши фігуру і результати свого схуднення.

Катя Осадча показала стрункість і плоский живіт. Однак ведуча додала, що на цьому вона не планує зупинятися.

Фото в купальнику повернулися в стрічку. Але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль,

– написала знаменитість під фото.



Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму зірки

Користувачі мережі активно коментують нові відверті фото знаменитості:

"Чудово!";

"Троє діток. Ідеальна фігура";

"Катю, немає нічого зайвого. У вас ідеальна фігура";

"Не бачу нічого зайвого. Ви прекрасні";

"Як? Як можна так суперово виглядати після пологів";

"Неймовірний колір води";

"Все у вас в порядку, гарна, все добре";

"Судячи з фігури, вам дітей лелека приніс".

Катя Осадча розповідала, що намагалась стежити за своїм харчуванням ще під час вагітності. Вона їла солодке тільки в першій частині дня та не вживала шкідливу їжу. Тому відновити форму після пологів їй було набагато легше.

Катя Осадча не тільки швидко повернулась у форму. Так само за недовгий час вона повернулась до роботи після пологів. Вже через 5 днів після появи сина на світ зірка взяла участь у зйомках.