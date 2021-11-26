Зайві кіло самі не йдуть, – Катя Осадча показала фігуру через 3 місяці після пологів
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча 3 місяці тому втретє стала мамою. Вона активно працювала над своєю фігурою, тож продемонструвала її фанам.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча нещодавно відправилась у відрядження до Об'єднаних Арабських Еміратів. У перервах між зйомками зірка відпочиває біля океану.
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Фото Каті Осадчої в купальнику
Зірка зробила кілька світлин під час відпочинку. Вона позувала перед камерою в чорному купальнику, продемонструвавши фігуру і результати свого схуднення.
Катя Осадча показала стрункість і плоский живіт. Однак ведуча додала, що на цьому вона не планує зупинятися.
Фото в купальнику повернулися в стрічку. Але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль,
– написала знаменитість під фото.
Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму зірки
Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму зірки
Користувачі мережі активно коментують нові відверті фото знаменитості:
- "Чудово!";
- "Троє діток. Ідеальна фігура";
- "Катю, немає нічого зайвого. У вас ідеальна фігура";
- "Не бачу нічого зайвого. Ви прекрасні";
- "Як? Як можна так суперово виглядати після пологів";
- "Неймовірний колір води";
- "Все у вас в порядку, гарна, все добре";
- "Судячи з фігури, вам дітей лелека приніс".
Катя Осадча розповідала, що намагалась стежити за своїм харчуванням ще під час вагітності. Вона їла солодке тільки в першій частині дня та не вживала шкідливу їжу. Тому відновити форму після пологів їй було набагато легше.
Катя Осадча не тільки швидко повернулась у форму. Так само за недовгий час вона повернулась до роботи після пологів. Вже через 5 днів після появи сина на світ зірка взяла участь у зйомках.