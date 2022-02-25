Завдяки Данії, Польщі, Швеції: Росію дискваліфікували з Євробачення-2022
Джерело:EBU
Росію дискваліфікували з Євробачення-2022. До Турина агресори не полетять, Європейська мовна спілка не допустить до конкурсу жодного російського артиста.
У ніч з 23 на 24 лютого Росія розгорнула повномасштабну війну проти України й уже поплатилась за це на міжнародній арені. Агресорку позбавили участі в Євробаченні-2022. Це попри відкриту аполітичність пісенного конкурсу.
До теми Суспільне мовлення вимагає усунути Росію від участі у Євробаченні-2022
Як Росію дискваліфікували з Євробачення-2022
До Європейської мовної спілки звернулось Суспільне. Організатори українського Нацвідбору попросили усунути Росію від пісенного конкурсу 2022 року та припинити членство її пропагандистських ЗМІ у європейській спільноті суспільних мовників. Зокрема йшлось про "Перший канал" та Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанії.
Від початку агресії Росії проти України 2014 року й донині мовники-члени ЄМС від Російської Федерації є рупором влади Кремля та ключовим інструментом політичної пропаганди,
– інформують в інстаграмі Суспільного.
Дискваліфікацію загарбницької Росії з Євробачення та ЄМС підтримали Данія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Ісландія.
Жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення,
– йдеться в рішенні ЄМС.
"Ми продовжуємо захищати цінності культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, наголошує на різноманітності через музику та об'єднує Європу на одній сцені", – додали у повідомленні.На жаль, з приводу виключення російських ЗМІ з європейської спільноти суспільних мовників у ЄМС ще не відповіли.
Українські єврофани реагують бурхливо
- "Добра новина, русню у стійло";
- "Маленькими кроками до перемоги. Слава Україні";
- "Росія до побачення";
- "Перетворюємо РФ в ізольовану від світу країну";
- "Так, Слава Україні";
- Раша гудбай";
- "Мексика з тобою, Україно".