Завдяки Данії, Польщі, Швеції: Росію дискваліфікували з Євробачення-2022

Росію дискваліфікували з Євробачення-2022. До Турина агресори не полетять, Європейська мовна спілка не допустить до конкурсу жодного російського артиста.

У ніч з 23 на 24 лютого Росія розгорнула повномасштабну війну проти України й уже поплатилась за це на міжнародній арені. Агресорку позбавили участі в Євробаченні-2022. Це попри відкриту аполітичність пісенного конкурсу.

До теми Суспільне мовлення вимагає усунути Росію від участі у Євробаченні-2022

Як Росію дискваліфікували з Євробачення-2022

До Європейської мовної спілки звернулось Суспільне. Організатори українського Нацвідбору попросили усунути Росію від пісенного конкурсу 2022 року та припинити членство її пропагандистських ЗМІ у європейській спільноті суспільних мовників. Зокрема йшлось про "Перший канал" та Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанії.

Від початку агресії Росії проти України 2014 року й донині мовники-члени ЄМС від Російської Федерації є рупором влади Кремля та ключовим інструментом політичної пропаганди,

– інформують в інстаграмі Суспільного.

Дискваліфікацію загарбницької Росії з Євробачення та ЄМС підтримали Данія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Ісландія.

Жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення,

– йдеться в рішенні ЄМС.

"Ми продовжуємо захищати цінності культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, наголошує на різноманітності через музику та об'єднує Європу на одній сцені", – додали у повідомленні.

Українські єврофани реагують бурхливо

"Добра новина, русню у стійло";

"Маленькими кроками до перемоги. Слава Україні";

"Росія до побачення";

"Перетворюємо РФ в ізольовану від світу країну";

"Так, Слава Україні";

Раша гудбай";

"Мексика з тобою, Україно".

з приводу виключення російських ЗМІ з європейської спільноти суспільних мовників у ЄМС ще не відповіли.