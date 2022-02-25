Також керівництво Суспільного звернулося до Європейської мовної спілки з проханням припинити членство російських "Першого каналу" та Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії у європейській спільноті суспільних мовників. Про це повідомляє 24 канал.

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У зверненні мовник заявив, що від 2014 року, тобто від початку російської агресії, й донині ці канали є інструментами кремлівської пропаганди й джерелами дезінформації, порушень журналістських стандартів та поширень мови ворожнечі, що суперечить цінностям ЄМС.



Суспільний мовник вимагає виключити Росію з Євробачення / Фото з інстаграму

Суспільне наголосило, що ЄМС необхідно усунути мовники Росії від участі на Євробаченні-2022, у зв'язку з порушенням відповідним мовником-учасником пункту (II) розділу 2.7 частини 1 Правил ПКЄ-2022, що стосується Цінностей ЄМС.