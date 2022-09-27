Перший пішов: зятю путініста йосипа пригожина вручили повістку на війну в Україну

Посібник окупантів йосип пригожин уже заскиглив через мобілізацію в росії. Музичний продюсер, який так захоплювався загарбницькою політикою путіна, боїться за свого зятя. Тому вже прийшла повістка.

Так, чоловіка доньки йосипа пригожина Данаї можуть відправити на війну в Україну. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Зятю йосипа пригожина вручили повістку

Моєму зятю, чоловіку моєї дочки, прийшла повістка. У них дитина народилася щойно,

– поскаржився йосип пригожин.

На російському ТБ продюсера, звичайно ж, одразу заспокоїли, що у військкоматі нібито могли не знати, що його зять Євген Ткаченко став батьком. Тож йому треба сповістити про це особисто.

25-річна донька йосипа пригожина Даная і справді нещодавно народила. У серпні на світ з'явився її син Даніель.

Донька йосипа пригожина з чоловіком, якому вручили повістку / Фото з інстаграму Данаї

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