Перший пішов: зятю путініста йосипа пригожина вручили повістку на війну в Україну

27 вересня 2022 , 18:49
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Посібник окупантів йосип пригожин уже заскиглив через мобілізацію в росії. Музичний продюсер, який так захоплювався загарбницькою політикою путіна, боїться за свого зятя. Тому вже прийшла повістка.

Так, чоловіка доньки йосипа пригожина Данаї можуть відправити на війну в Україну. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. 

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Зятю йосипа пригожина вручили повістку

Моєму зятю, чоловіку моєї дочки, прийшла повістка. У них дитина народилася щойно,
– поскаржився йосип пригожин. 

На російському ТБ продюсера, звичайно ж, одразу заспокоїли, що у військкоматі нібито могли не знати, що його зять Євген Ткаченко став батьком. Тож йому треба сповістити про це особисто.

25-річна донька йосипа пригожина Даная і справді нещодавно народила. У серпні на світ з'явився її син Даніель. 

Донька йосипа пригожина з чоловіком, якому вручили повістку / Фото з інстаграму Данаї

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йосип пригожин підтримує путіна 

  • Продюсер, як і його дружина Валерія, підтримує свого диктатора. пригожин навіть був довіреною особою путіна на президентських виборах 2018 року. 
  • Він схвалює окупацію Криму й сам неодноразово з'являвся там на пропагандистських заходах. За це 2015 року загримів у "Миротворець" як "діяч культури, який створює загрозу національній безпеці України". На сайті його представили як "посібника російських окупантів".
  • Ба більше, у серпні 2022 року йосип пригожин накинувся на Лайму Вайкуле, коли та підняла український прапор на концерті в Литві. Він зморозив: "Такі, як Лайма, теж винні в тому, що сьогодні відбувається в нашій країні та світі. Я вважаю, що це свинство". 
Автор: Марина Джура